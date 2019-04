Race-evenement zoekt haastig naar pitspoezen, maar één vereiste over borstomtrek veroorzaakt heel wat ophef GVS

05 april 2019

08u54

Bron: Mundo Deportivo, elperiodico 4 Time-out In Spanje is er controverse ontstaan rond de eisen waar pitspoezen aan moeten voldoen. Voor een motor- en Formule 4-evenement zoekt de organisator nog twee stewardessen om de waaghalzen en de blitse machines voor de start te vergezellen. Eén voorwaarde stuit op onbegrip: enkel dames met een grotere borstomtrek komen in aanmerking.

Terwijl de Formule 1 vorig jaar afstapte van de pitspoezen, gaat een nationaal evenement in Spanje een stapje verder. Komend weekend worden op het ‘Circuito de Navarra’ enkele lokale kampioenschappen afgehaspeld. Zo vindt er zondag het Touring Car Championship plaats, alsook een manche in de Formule 4.

Enkele dagen voor aanvang van het gebeuren zoekt de organisator nog twee hostesses. Kort dag, dus werd er lokaal én nationaal een advertentie geplaatst: “Voor een auto-en motorevenement zijn we op zoek naar twee dames die vanaf vrijdag 5 april tot en met zondag 7 april beschikbaar zijn”, start het zoekertje onschuldig. “Er is een vergoeding voorzien van 200 euro netto, plus eventuele extra kosten. Er is wel één vereiste: je moet een borstomtrek hebben tussen de 95 en 100.”

🤮 No sólo publican ofertas abiertamente machistas sino que además culpan al becario.😡

❌ Doblemente condenable: por #machistas y #explotadores. Las prácticas SIEMPRE tienen que ser tutorizadas, ¡nunca sustituyen puestos de trabajo! #NoMásBecasPorTrabajo @GARBOEVENTS pic.twitter.com/hTj7I5hPql Jóvenes CCOO(@ JovenesCCOO) link

Een eis die meteen op veel onbegrip stuitte. Op Twitter, maar ook bij de Spaanse media. De organisator - Los Arcos Motorsport Sl - voelde zich genoodzaakt om onmiddellijk te reageren en schoof de schuld in de schoenen van Garbo Events, het bedrijf dat werd ingeschakeld om de advertentie te maken. “Wij willen benadrukken dat wij niets te maken hebben met deze oproep”, klinkt het. “Ook wij dragen gelijkheid hoog in het vaandel en verwerpen alle seksistische advertenties.”

Object

In januari 2018 besloot de Formule 1 een einde te maken aan de pitspoezen. Volgens de F1-bazen pasten de schaars geklede dames niet meer in de huidige tijdsgeest. Ook binnen de MotoGP - de koningsklasse in de motorsport - rijst de vraag of de dames geen dresscode moeten volgen of zelfs opzij moeten geschoven worden. “Vrouwen worden in een rol gedwongen waarin ze niet meer zijn dan een object”, luidt het bij ICV, een partij uit Catalonië - waar de motorsport immens populair is.

Sommige meisjes spreken van broodroof. “Als deze puriteinse trend zich doorzet, mogen we straks zelfs niet eens meer fotomodel of hostess zijn”, klonk het onder meer. En ook bij deze rel gaan enkele meisjes en fans stevig in het offensief. “Dit is een jobzoekertje met één vereiste. Dan is het toch je eigen keuze om er op in te gaan? Take it, or leave it. Hoe kan dit nu discriminatie zijn?” Vast staat dat ook in de lagere categorieën binnen de racesport de pitspoezen nu in vraag worden gesteld.

Cuestionan y repudian a la empresa Garbo Events de España, porque en su selección para promotoras de carreras del circuito de Navarra solicitó:

"Imprescindible tener una talla 95 o 100 de pecho".

No lo veo mal. Vos qué opinás? pic.twitter.com/ROEeGjubWU Señorita Cluney(@ FelicindaCluney) link