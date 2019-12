Qua mentale oorlogsvoering kan dat tellen: MMA’er ‘bestelt’ tegenstander nog voor gevecht nieuwe lever YP

05 december 2019

10u51 0 Time-out In eender welke gevechtsport zijn ze wel wat gewoon qua trashtalk en mentale oorlogsvoering, maar een MMA’er die zijn tegenstander nog voor de clash inboekt voor een levertransplantatie? Nee, dat hadden we nog niet gezien.

👀 @scottaskham1 books Mamed Khalidov in for a liver transplant.... #KSW52 pic.twitter.com/dkY3Z19JWD KSW(@ KSW_MMA) link

In het KSW (Konfrontacja Sztuk Walki), de Poolse tegenhanger van de bij ons beter gekende UFC, wordt reikhalzend uitgekeken naar het gevecht van komende zaterdag tussen de Brit Scott Askham en de Pool Mamed Khalidov. Vooral die laatste is als gewezen kampioen bij de middelgewichten wel bekend in het wereldje, maar Askham, de huidige titelhouder, is allerminst onder de indruk van het palmares van zijn opponent.

Want ook hij kan intussen wel wat adelbrieven voorleggen. Sinds hij in 2018 zijn opwachting maakte in het KSW, won hij alle drie zijn kampen tot dusver. Bij twee van de drie overwinningen diende hij zijn tegenstander de genadestoot toe met een trap in de lever, dus besloot hij nu maar de vlucht vooruit te nemen: op zijn sociale media deelde hij een filmpje waarin te zien is hoe hij in een Pools ziekenhuis een levertransplantatie gaat boeken voor zijn rivaal van komend weekend. Als hoogmoed maar niet voor de val komt...