PSG-ster Neymar houdt poepchic verjaardagsfeest onder Parijs museum (en daar zou trainer niet bepaald blij mee geweest zijn) TLB

03 februari 2020

11u44

Bron: L'Équipe 2 Time-out Neymar viert overmorgen zijn 28ste verjaardag, maar daar wachtte de ster van PSG niet op om een stevig feestje te bouwen. De Braziliaan nodigde gisteravond flink wat schoon volk uit in Yoyo, een discotheek onder het Parijse museum Palais de Tokyo.

Neymar organiseerde er een all-white-feestje. Flink wat ploegmaats trotseerden de regen om naar het poepchique feestje te komen. Zo zijn onder meer Mauro Icardi en diens WAG/manager Wanda Nara, Leandro Paredes, Edinson Cavani, Marco Verratti, Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting te herkennen op onderstaande foto’s. Of Rode Duivel Thomas Meunier aanwezig was op de exlusieve party, is niet duidelijk.

“Maak het niet te laat”

PSG was op de hoogte van het feestje en volgens L’Équipe zou de Franse topclub haar spelers gevraagd hebben om het niet té laat te maken. Trainer Thomas Tuchel zou zelfs helemaal niet opgezet zijn geweest met het initiatief. “Zoiets leidt de spelers af en het geeft het beeld dat we niet serieus bezig zijn”, zou de Duitser zich hebben laten ontvallen. Binnen twee weken treffen de Parijzenaars in de knockoutfase van de Champions League Borussia Dortmund.

Neymar zoog ook afgelopen weekend tijdens PSG-Montpellier al de aandacht naar zich toe. De Braziliaan had zijn haar roze gekleurd - gisteravond verstopte hij zijn haren handig onder een witte hoed - en hij warmde op in een truitje met het nummer 24 - zo eerde hij de overleden basketballegende Kobe Bryant. Collega-vedette Kylian Mbappé had in minuut 68 overigens een verhitte woordenwisseling met Tuchel, nadat de wereldkampioen zijn onvrede had geuit over een (nieuwe) wissel.

De Duitser kwam er na de wedstrijd op terug. “Ik ben de coach, iemand moet beslissen. Kylian wordt niet graag gewisseld. Maar geen enkele voetballer wil dat. Ik ben teleurgesteld. Dit was niet nodig.” Waarna Tuchel er nog aan toevoegde dat hij het voorval met Mbappé zal bespreken. “Het is voetbal, je moet respect hebben voor de wereld om je heen.” Mbappé zou ook aanwezig zijn geweest op het feest, al werd hij niet gespot door de fotografen. De spits postte op Instagram wel een foto die duidelijk maakt dat hij vannacht naar de Super Bowl keek.

Enkele beelden van het feest op een rij: