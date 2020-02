PSG-coach over veelbesproken verjaardagsfeest Neymar: “Als ik alle spelers die er waren aan de kant moet laten, heb ik geen ploeg” TLB

05 februari 2020

20u45

Bron: RMC Sport 4 Time-out PSG-coach Thomas Tuchel kreeg na de match van gisteren tegen Nantes, die PSG niet zonder moeite met 1-2 won, een vraag over het veelbesproken verjaardagsfeest van Neymar. De Duitser was volgens Franse media not amused en dat kon hij ook niet bepaald verstoppen.

Neymar viert vandaag zijn 28ste verjaardag, maar daar wachtte de ster van PSG dus niet op om een stevig feestje te bouwen. De Braziliaan nodigde zondagavond flink wat schoon volk uit in Yoyo, een discotheek onder het Parijse museum Palais de Tokyo. De Braziliaan organiseerde er een all-white-feestje.

Flink wat ploegmaats, zoals Edinson Cavani en Angel Di Maria, zakten af naar het poepchique feestje. Of Rode Duivel Thomas Meunier aanwezig was op de exclusieve party, is niet duidelijk. Maar wat wel al snel duidelijk was, is dat PSG-trainer Thomas Tuchel niet bepaald opgezet was met het initiatief. Daar deed de Duitse tacticus niet flauw over na de match tegen Nantes.

“Of ik denk dat het feest een effect heeft gehad op de prestaties van de spelers in de laatste 20 minuten? Ja”, was Tuchel duidelijk. “Maar wat kan ik doen? Als ik alle spelers die op het feestje waren aan de kant moet laten, heb ik geen ploeg meer om op te stellen. Mijn spelers nemen het risico. Het is nu eenmaal zo.”

Enkele beelden van het feest: