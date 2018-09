Profs kruisen met zichzelf de degens op FIFA 19: "Vanaf morgen train ik op afwerken" Redactie

28 september 2018

10u30 0

Gisteren kon u al zien hoe Sandy Walsh en Tuur Dierckx het op FIFA 19 uitvochten in een Champions League-duel. De twee gingen ook met hun eigen club de strijd aan op de gloednieuwe game. Wie trok er in de Jupiler Pro league aan het langste eind: Zulte Waregem (Walsh) of Waasland-Beveren (Dierckx)? Bekijk het hieronder. "Afwerken maar 22? Dat is toch niet zo goed. Vanaf morgen ga ik daar aan werken", vertelde Walsh nog over zijn beoordelingen.

FIFA 19 ligt vanaf vandaag in de winkel.