Privé-bewaking, Ferrari en uitstapjes met helikopter: in deze presidentiële penthouse in Dubai komt Roger Federer helemaal tot rust

04 juni 2020

15u07 6 Time-out Een presidentiële suite met Ferrari, helikopter en de beste snufjes. Hoewel hij er niet mee opschept, houdt ook Roger Federer (38), de best betaalde atleet ter wereld, van wat luxe. De tennistopper reist elke winter met zijn gezin af naar Dubai. Voor wat qualitytime, maar ook om het nieuwe seizoen voor te bereiden. En neen, ze komen er niets tekort.

Het is minder opvallend en hij schept er niet over op, maar ook Roger Federer is graag omringd met wat luxe. In nasleep van de meest recente Forbes-lijst, waaruit blijkt dat de Zwitserse tennisklepper de best verdienende atleet is, komen er details vrij over het luxeappartement dat hij bezit in Dubai.

Ik genoot bij een vorig bezoek aan Dubai enorm van de rust en de stilte. Voor ik het wist, had ik een appartement gekocht Roger Federer

Elke winter zakt de 38-jarige Federer af naar de Verenigde Arabische Emiraten om met echtgenote Miroslava en de meisjestweeling Myla Rose en Charlene Riva (11) en de jongenstweeling Leo en Lenny (6) wat qualitytime te hebben én het nieuwe tennisseizoen voor te bereiden. Niet dat de tennisklepper in Zwitserland niet voldoende ruimte heeft. Met ‘The Residence’, een drie verdiepingen tellende villa van 8,2 miljoen euro die uitgeeft op het meer van Zürich, heeft Federer in zijn thuisland alles wat ie moet hebben. Alleen: in de wintermaanden is het weer er niet ideaal.

Ruimte voor de kinderen

De meest exclusieve wolkenkrabber in Dubai biedt redding. De 20-voudige grandslamwinnaar kocht enkele jaren geleden een penthouse in ‘Le Rêve’, een adembenemende en wereldberoemde woontoren van 210 meter hoog. Federer betaalde er indertijd 14,5 miljoen euro voor. Het appartement is 556 vierkante meter groot, heeft vijf slaapkamers met elk een eigen badkamer en een dressing. Het penthouse is voorzien van de hoogste technologische snufjes. Zo kan via domotica de temperatuur, de muziekinstallatie en de belichting vanuit elke kamer bediend worden. Alles is afgewerkt met de duurste materialen. Bovendien heeft de familie-Federer een ruim terras van liefst 80 vierkante meter met uitzicht op de zee en de haven van Dubai. Meteen ook voldoende speelruimte buiten voor de vier kinderen.

Op het dak heeft Federer toegang tot een gigantisch zwembad en een moderne fitnesszaal, waarbij hij overigens zelf mocht kiezen welke apparatuur hij wou.

Ferrari

Vrees voor opdringerige fans moet ‘King Roger’ niet hebben. ‘Le Rêve’ biedt security aan voor de meest exclusieve gasten, en daar hoort het huidige nummer vier op de ATP-ranking natuurlijk bij. Een persoonlijke butler, een limousine met chauffeur, een Ferrari, een helikopter en een privéjet staan overigens 24u op 24 voor hem klaar.

Eén keer eerder sprak Federer over zijn tweede verblijf. “Toen ik vroeger een keer in Dubai was, was het er bloedheet: 39 graden Celsius zelfs. Maar ik genoot enorm van de rust en de stilte. Ik dacht doen: ‘ik denk dat dit de ideale plek is om tot rust te komen enerzijds, en te oefenen in het tussenseizoen anderzijds’. En voor ik het wist, had ik een appartement gekocht.” Ook tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso beschikt overigens over een luxe-appartement in ‘Le Rêve’.

Rolex, Mercedes, Uniqlo

Federer werd vorige week door het gerenommeerde Forbes aangeduid als de best verdienende atleet ter wereld. Met 95,6 miljoen euro verdiende hij het afgelopen jaar net iets meer dan Cristiano Ronaldo (94,4 miljoen euro) en Lionel Messi (93,5 miljoen euro). FedExpress haalde het merendeel (89,9 miljoen euro) van zijn inkomsten uit sponsoring en de zogenaamde ‘appearance fees’ (geld dat hij krijgt om ergens mee te doen). Zo heeft hij lucratieve contracten lopen met Rolex, Credit Suisse, Mercedes, Barilla en Uniqlo, dat hem per jaar bijna 9 miljoen euro toeschuift. Daar bovenop pakt hij naar verluidt minstens 900.000 euro per exhibitiematch en bracht een trip met vijf showmatchen doorheen Zuid-Amerika hem vorige winter nog zo’n 13,5 miljoen euro op.

