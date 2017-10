Premier League-vedette loopt stevig blauwtje: opgepakt na vechtpartij met vier 'dames van plezier' 21u37

Bron: The Sun 0 rv Time-out Voor glitter, glamour en een schandaaltje bent u in voetbalkringen het best in Engeland. De Britse tabloid 'The Sun' heeft tijdens de interlandbreak als vanouds uitgepakt met een pikant verhaal. In de hoofdrollen: Watford-spits Isaac Success en vier prostituees.

Isaac Succes heeft zijn plaats in de annalen van de Premier League-schandalen definitief veroverd. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden kon de 21-jarige Watford-speler in twee seizoenen England nog niet veel potten breken. Ook naast het veld loopt het niet helemaal volgens plan voor de jonge Nigeriaan. Zo rakelde 'The Sun' een opvallend verhaal op rond de spits.

Success zou op 11 september na een nachtje uit samen met vier prostituees op zijn hotelkamer beland zijn. De jonge aanvaller had het kwartet leren kennen in een plaatselijke stripclub en ondertussen stevig opgeschept met zijn voetballersbestaan. "Weten jullie wel hoeveel ik verdien om anderhalf uur op een voetbalveld te staan?"

"Ondanks zijn opschepperij kwam hij eigenlijk vrij verlegen over. Wat wil je, hij is amper 21 jaar oud," vertelde Michaele Carter, lid uit het gezelschap van vier. "Toen het tijd was om ter zake te komen nam een van mijn vriendinnen het voortouw. We want your money before the honey." Success aarzelde daarbij niet en gaf de vier dames meteen een stuiver van zijn 33.000 euro tellende weekloon. Maar toen het tijd was voor de daad, pakte de Watford-spits minder glansrijk uit.

rv

Twee flessen baileys

"Hij had op zijn minst twee volledige flessen Baileys naar binnen gekegeld en dat eiste uiteraard zijn tol. Hij lag helemaal uitgeteld op bed, terwijl wij hem anderhalf uur lang masseerden. Toen we het zo'n beetje op onze heupen kregen en we met een vertrek dreigden, kwam hij plots weer wakker. Hij tierde het hele hotel samen. Hij wou ons niet laten gaan."

"Terwijl de politie onderweg was, ontaardde het schouwspel in duwen en trekken. Ik weet nog goed dat ik de hiel van mijn dure Louboutin-schoen brak toen ik achterover viel. Ik liep ook een snee en een blauwe plek op," aldus Carter. Toen de politie ter plaatse kwam, kon Success de feiten moeilijk ontkennen. Veel meer dan een aanrandingszaak met een hoofdrol voor een 21-jarige jongeman wil het Engelse gerecht evenwel niet kwijt. Voor het grote publiek ontkent Success intussen alle geruchten rond zijn niet zo succesvolle avond. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd in de Engelse boulevardpers...

