Premier League-middenvelder zegt sorry voor "pornografisch" juichgebaar TLB

01 februari 2018

19u42

Bron: ANP 2 Time-out Sam Clucas, middenvelder van Swansea City, heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij dinsdag juichte bij zijn twee doelpunten tegen Arsenal (3-1 winst). Bij beide goals maakte Clucas met zijn wijsvinger en duim een rondje en hield zijn hand voor zijn oog. Volgens berichten zou dat gebaar refereren naar het logo van een blog waarop pornografische video's te zien zijn.

Swansea kwam vandaag met een verklaring waarin de 27-jarige middenvelder zich verontschuldigt bij iedereen die hij "misschien gekwetst heeft" met zijn gebaar. Naar eigen zeggen was hij niet volledig op de hoogte van de pornografische content van de website. Swansea voegt daaraan toe dat de club met Clucas gaat praten over zijn actie. "We willen benadrukken dat we het vernederen van vrouwen ernstig veroordelen."