Preciezer past ie niet in de winkelhaak: jongere broer Knowledge Musona maakt naam met oogstrelende vrije trap Manu Henry

19 januari 2018

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In de Zuid-Afrikaanse Premier League bewees Walter Musona, jongere broer van KVO-aanvaller Knowledge, vorig weekend te beschikken over een puntgave traptechniek. Voor zijn team Polokwane City FC scoorde hij vanop zo’n 35 meter een fantastische goal met een banaanschot. Walter Musona is met zijn 22 lentes vijf jaar jonger dan Knowledge. Na 17 speeldagen heeft de aanvaller vier goals op de teller. Of we de Zimbabwaanse broertjes ooit samen in de Jupiler Pro League zien, valt af te wachten. Afgaande op bovenstaande beelden, is ook de jongste van de twee alleszins meer dan welkom.