Prachtig binnengekopt door Lukaku, die tweede goal. Naar't schijnt RVL/SPS

18 juni 2018

22u10 0

Heel voetbalminnend België ging uit zijn dak toen Lukaku na een schitterende assist van De Bruyne de 2-0 voorbij de Panamese keeper Penedo kopte. Héél voetbalminnend België? Nee, op de Dageraadplaats in Antwerpen keken ze toen op een zwart scherm met de boodschap: 'Je Digibox of Digirecorder schakelt binnen enkele minuten over naar stand-by'. Gelukkig kon het euvel snel verholpen worden en kregen de aanwezigen de herhaling van het doelpunt alsnog vanuit alle mogelijke hoeken te zien.

Prachtig binnengekopt door Lukaku, die tweede goal. Naar't schijnt. #belpan #WorldCup