Portugese televisie maakt dolkomische parodie op fopduik Sa Pinto én veelbesproken interview achteraf Glenn Van Snick

15u50

Bron: Donos Disto Tudo 18 rv Time-out "De schwalbe van het jaar." Zo werd de dramatische duik van Standard-coach Ricardo Sa Pinto tijdens het bekerduel tegen Anderlecht omschreven. Een bierbekertje belandde al dan niet op zijn voet, waarna de Portugees als een stervende zwaan neerging. Ook in het bijwijlen surrealistisch interview met RTL-journalist Stéphane Pauwels achteraf maakte Sa Pinto geen te beste beurt. "Tijdrekken? Ik kreeg iets zwaar op mijn voet." Het waren bizarre taferelen, dus kon de Portugese televisie niet anders dan er een heerlijke parodie op te maken.

Het begin van het dolkomisch filmpje herkent u wellicht. Stéphane Pauwels vraagt aan Sa Pinto of zijn fopduik niet wat overdreven was. Die reageert verbolgen en kan zijn kalmte allerminst bewaren. Vervolgens komt een imitator van Jorge Jesus, de oefenmeester van de Portugese eersteklasser Sporting CP, zijn landgenoot verbaal bijstaan. In zijn moedertaal verklaart hij hoe de vork net in de steel zit, waarna we de beelden van het incident op een hilarische manier nogmaals voorgeschoteld krijgen. Wat denkt u, geslaagd of niet?

Hieronder kan u nog eens het echte interview bekijken