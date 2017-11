Portugees model onthult in detail haar recente affaire met 'billenman' Cristiano, waarna Ronaldo enkele uren later opnieuw papa wordt Hans Op de Beeck

07u00

Bron: The Sun 1 instagram cristianoronaldo/natacharodrigues Nieuw familiegeluk voor Cristiano even na wel erg gedetailleerde aantijgingen van een Portugees model. Time-out Zelfs in het al erg aparte leven van Cristiano Ronaldo was zondag 12 november een bijzondere dag. Enkele uren voor de stervoetballer het nieuws deelde dat hij voor de derde keer in vijf maanden papa werd, verklaarde de Portugese Natacha Rodrigues dat ze seks zou gehad hebben met Cristiano in maart van dit jaar. Het model (21) claimt in 'The Sun' dat hij haar sms'jes stuurde waarin hij schreef "van haar achterwerk te houden en dat ook graag in het echt te bewonderen". Ronaldo heeft nog niet gereageerd op die verklaringen.

Afgaande op de geruchten, doet Ronaldo het de laatste tijd vooral erg goed naast het veld. Onlangs waren er ook roddels als zou hij intiem geweest zijn met de Braziliaanse Mis BumBum Erika Canela, nadat hij haar via WhatsApp had gecontacteerd. Zij stelde op haar beurt dan weer dat Ronaldo met nog een andere kandidate van die verkiezing naar bed zou zijn geweest en dat hij er een 'BumBum'-fetish op nahoudt.

instagram natacharodrigues Natasha Rodrigues.

Over een opvallende billenpartij beschikt alvast ook de Portugese Natacha Rodrigues, niet te verwarren dus met de Spaans/Argentijnse Georgina Rodriguez, de mama van de gisteren geboren Alana Martina. "Ik wist dat hij een vriendin had toen we elkaar leerden kennen", aldus Natacha. "Maar we raakten bevriend en ik dacht echt dat er echt een klik en een band was tussen ons", aldus Natacha. "Hij was erg lief en toen we elkaar voor het eerst zagen na zo lang berichtjes te sturen, beleefden we een erg speciale nacht samen. Maar toen ik hem nadien vertelde dat ik zou deelnemen aan een Portugese reality show zei hij me meteen om dat niet te doen. Nadat ik voorgesteld werd als een van de kandidates, verbrak hij alle contact. Ik vrees dat hij me dus alleen gebruikte voor de seks en voel me best bedrogen. Toch heb ik geen spijt van ons avontuur. Samen zijn met hem was als een droom die uitkwam." (lees hieronder verder)

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 12 nov 2017 om 21:19 CET

instagram natacharodrigues Natasha Rodrigues beleefde naar eigen zeggen een wilde nacht met Ronaldo.

Volgens Natacha contacteerde Ronaldo haar aanvankelijk toen hij weer single was na zijn relatiebreuk met het Russische model Irina Shayk. Zij stuurde hem in september 2015 een Instagramfoto van haar achterwerk met het onderschrift 'Enorme zoen'. "Het was toen 1 uur 's nachts en ik deed het bij wijze van grap. Ik dacht nooit dat hij zou antwoorden. Maar om 6 uur 's morgens had ik een berichtje terug en waren we vertrokken. Toen ik hem later een video stuurde waarin ik in lingerie voor hem twerkte, vroeg hij om me te ontmoeten. Ja, hij maakte me altijd duidelijk dat hij mijn lijf geweldig vond. Vooral mijn achterwerk - dat wou hij wel eens in het echt bewonderen."

instagram natacharodrigues De foto waarmee Natasha Cristiano naar verluidt verleidde.

Een eerste ontmoeting tussen de twee op het appartement van Ronaldo in Lissabon in oktober 2016 viel nog in het water, maar ze bleven elkaar stoute berichtjes sturen en in maart van dit jaar zou het dan toch gebeurd zijn. Na een nieuwe foto van haar achterwerk, antwoordde Ronaldo met de veiligheidscode van zijn flat en zei: "Wees niet schuchter. Ik hou van achterwerken." Natacha: "Ik kon het nauwelijks geloven in zijn appartement te zijn. Mijn hart bonkte, maar hij was erg vriendelijk en gaf me snel een goed gevoel. Waarna ik het initiatief nam en me uitkleedde." Rodrigues claimt seks te hebben gehad in elke kamer van Cristiano's luxeflat - behalve in de slaapkamer.

instagram natacharodrigues Natasha Rodrigues

Ook het 'cadeau' van Ronaldo voor Natasha bij haar vertrek mocht er wezen: de viervoudige winnaar van de Gouden Bal gaf haar een baseballpetje mee, samen met 300 euro voor een taxi huiswaarts. Ze verbleef twee uur in Ronaldo's gezelschap. Natacha: "Ik hoop dat hij nu trouw is aan Georgina. Hij vertelde me die nacht dat ik de enige was voor hem en dat hij dit nog nooit gedaan had... En ik geloofde hem nog ook. Al moest ik ook dan eigenlijk beter weten: enkele uren later sms'te hij me al 'Laat dit geheim blijven, alsjeblieft.'"

instagram natacharodrigues De Portugese voelt zich nu bedrogen door Cristiano.

Genes 👌👌👌 Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 12 nov 2017 om 11:00 CET

Getty Images Ronaldo met Cristiano Jr. en Georgina Rodriguez.