Pornoproducent wil naamgever worden stadion Miami Heat Redactie

13 september 2019

12u49

Bron: AD.nl 0 Basketbal Het zou zomaar kunnen dat de basketballers van Miami Heat binnenkort hun thuiswedstrijden spelen in een stadion dat de naam draagt van een producent van pornovideo's.

BangBros, een bedrijf uit Miami, heeft 10 miljoen dollar geboden om naamgever van de sporthal te worden. De thuishaven van Miami Heat draagt nu de naam van American Airlines, maar het contract van de luchtvaartmaatschappij loopt volgend jaar af. American Airlines prijkt al sinds de opening van de basketbalhal van Miami, in 2009, als naamgever op de gevel. De maatschappij zou het aflopende contract niet willen verlengen.

Volgens Amerikaanse media betaalt American Airlines jaarlijks 2 miljoen dollar. BangBros biedt nu het vijfvoudige. “Miami is bekend om vele dingen: South Beach, prachtige vrouwen en sportteams als Miami Heat. Miami is ook bekend vanwege BangBros", schrijft de pornoproducent. “Het zou mooi zijn om Miami Heat en BangBros samen te brengen in een sponsordeal.” Het bedrijf stelt voor het stadion dan BangBros Center te gaan noemen: BBC. De kans is klein dat zowel Miami als de NBA het aanbod serieus in overweging gaat nemen.

De basketbalploeg uit Florida werd in 2006, 2012 en 2013 kampioen van de NBA. In die gloriejaren speelden Dwyane Wade, LeBron James en Chris Bosh voor de Heat. Afgelopen seizoen wist de formatie uit Florida zich niet eens te plaatsen voor de play-offs.