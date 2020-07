Politieonderzoek en mogelijk boete voor Cristiano Ronaldo Jr. na illegaal jetski-avontuur NVE

13 juli 2020

14u00 0 Time-Out Kosten voor de familie Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jr. (10) werd gefilmd terwijl hij op z'n eentje een pleziertochtje maakte op een jetski. Probleem: in Portugal heb je een rijbewijs nodig om een jetski te besturen, alleen volwassenen kunnen dit krijgen. De lokale politie onderzoekt de zaak.

De beelden dateren van afgelopen zaterdag. Cristiano Ronaldo Jr. trotseert de golven ten zuiden van Madeira, in Paul do Mar, zo was te zien op de Instagram van zijn tante Elma. Ook papa Cristiano en grootmoeder Dolores Aveiro deelden de beelden, maar niet veel later was de video alweer verwijderd.

Waarom? In Portugal is het verboden om zonder rijbewijs met een jetski te varen. Alleen volwassenen kunnen zo’n rijbewijs krijgen, en dus was de jongen in fout. Dat wordt bevestigd door de lokale politiebaas Guerreiro Cardoso, die eveneens aangeeft dat er een onderzoek zal worden opgestart.

Als blijkt dat zoonlief in overtreding was, zal Cristiano Ronaldo een boete moeten betalen. De boete - variërend tussen 300 en 3.000 euro - zal ongetwijfeld geen probleem vormen voor de Portugees.

Lees ook:

Cristiano Ronaldo blijft zichzelf heruitvinden: van dribbelaar die bewakers migraine bezorgde tot penaltykoning (+)