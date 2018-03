Ploegmaat van Lukaku stak na topper de draak met Liverpool-ster Salah. Maar met subtiele respons komt Egyptenaar toch duidelijk als winnaar uit de bus TLB

14 maart 2018

07u00 1 Time-out Ashley Young kon het niet laten na de zege van Manchester United tegen Liverpool. De linksachter van United voorkwam samen met zijn ploegmaats dat Liverpool-topschutter Mohamed Salah tot scoren kwam en daar moést de Brit mee uitpakken op Instagram. Maar wie laatst lacht, best lacht. Dat weet Young nu ook.

"Stop alstublieft met de vraag te stellen! Neen, hij (Salah, red.) zit niet meer in mijn achterzak. Dat zweer ik", schreef Young na de Engelse topper op Instagram. Maar meteen na de pijnlijke Champions League-uitschakeling van de Red Devils tegen FC Sevilla, zag Salah zijn kans schoon om terug te slaan.

Salah deed dat overigens een pak subtieler dan Young. Maar dat de Egyptenaar wraak nam op zijn rechtstreekse tegenstander van afgelopen weekend, is wel duidelijk. De spits deelde een foto waarop hij sip kijkt, met in de achtergrond een gigantische tekening van de Champions League-beker.

Salah komt op 6 juni overigens naar België. De goalgetter speelt dan met Egypte een oefenmatch tegen de Rode Duivels. Egypte fungeert als simulatie voor het Noord-Afrikaanse Tunesië, één van de tegenstanders van de Belgen in de groepsfase van het WK in Rusland. Maar als Jan Vertonghen hem dan uit de match houdt, raden we de verdediger van Tottenham toch aan om daar na de match niet té hard mee te pronken...

