Ploegmaat van Kompany en De Bruyne vindt na verrassende niet-selectie voor WK troost in armen van geliefde

13 juni 2018

07u30 0

Leroy Sané (22) vindt na zijn verrassende niet-selectie voor het WK troost in de armen van vriendin Candice Brooks. De Amerikaanse R&B-zangeres postte op haar Instagram-profiel enkele foto's die weinig aan de verbeelding overlieten. Sané bevindt zich met zijn wederhelft momenteel in Californië, waar hij de bittere ontgoocheling om zijn gemiste WK probeert te verbijten. Sané en Brooks, een lookalike van Rihanna, maakten eind 2017 hun relatie bekend via sociale media.

De 22-jarige vleugelspits, een ploegmaat van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne bij Manchester City, had met tien doelpunten en vijftien assists een belangrijk aandeel in de landstitel van de 'Citizens'. Niet voldoende om de Duitse bondscoach Joachim Löw te overtuigen om hem mee te nemen naar Rusland.