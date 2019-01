Play Sports-commentator doet mee aan veldrit, maar dat loopt pijnlijk mis XC

14 januari 2019

17u59 0 Time-out Vóór de profs en dames elite werd er vandaag in Otegem ook de ‘Gentlemen’s Cross’ gereden. Play Sports-commentator Bram Lambert verscheen er aan de start. Maar een groot succes, werd het niet. De commentator kwam onderweg op een brug ten val.

“Ik weet wat het leven van een veldrijder is”, lachte Lambert achteraf. “Ik dacht dat het een voordeel zou zijn om met de mountainbike te rijden, maar ik vrees dat het toch een nadeel was. Ik geraakte niet vooruit in die modderstroken. Misschien was mijn bandenspanning niet goed.”

“Ze zeiden: ‘Ga eens meedoen met een cyclocross. Je zal dat leuk vinden.’ Maar neen hoor”, vervolgde Lambert, die naar verluidt als tiende finishte. “De start was gegeven en ik moest mijn handschoenen nog aandoen. Dat was een klein nadeel, maar geen excuus. Het was tof.”

Onze man @Bram_Lambert houdt het best bij commentaar geven... 🤣#EnEenVal! pic.twitter.com/febCrtloyH Play Sports(@ playsports) link