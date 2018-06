Plaatsen Miss Côte d'Azur en Miss Rusland zich meteen voor kwartfinales in het WK van de WAG's? Redactie

30 juni 2018

07u30 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Frankrijk - Kroatië

Net zoals op het echte WK met Frankrijk - Argentinië is ook deze eerste achtste finale meteen een topper van formaat. Charlotte Pirroni, gewezen Miss Côte d'Azur en de vriendin van de Franse aanvaller Florian Thauvin, versus Izabel Andrijanic, de vrouw van Real Madrid-middenvelder Mateo Kovacic. Pirroni won al haar drie groepswedstrijden, Andrijanic moest het alleen afleggen tegen Antonella Roccuzzo, de vrouw van Lionel Messi.

Charlotte Pirroni:

Izabel Andrijanic:

the other day 🇭🇷♥️✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@izabelandrijanic) op 29 jun 2018 om 18:21 CEST

Rusland - Spanje

Inna Zhirkova, de vrouw van de Russische flankverdediger Yuri Zhirkov, walste met drie overtuigende zeges door de poulefase. Kan ze ook Edurne Garcia, Spaanse celebrity en vriendin van doelman David De Gea, afhouden? Garcia moest zich in de poulefase slechts één keertje gewonnen geven.

Inna Zhirkova:

@yuryzhirkov ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@innazhirkova) op 29 jun 2018 om 21:23 CEST

Edurne Garcia:

You're simply the best!!💖@d_degeaofficial Een foto die is geplaatst door null (@edurnity) op 15 jun 2017 om 20:55 CEST