Pijnlijk: het dansje van Diego Maradona dat zijn reputatie nog wat meer schade toebrengt

23 juni 2020

Diego Maradona opnieuw op zijn 'smalst'. In een video die momenteel wereldwijd de ronde doet, zien we hoe 'Pluisje' zich in bedenkelijke toestand aan een dansje waagt met zijn toenmalige partner Verónica Ojeda. Wanneer de huidige trainer van de Argentijnse laagvlieger Gimnasia De La Plata op het einde van het filmpje nog even de broek afsteekt, wordt het helemaal pijnlijk.

In Argentinië zijn ze al wel het een en ander gewoon van hun gevallen held, maar de beelden doen de zwaar tanende reputatie van Maradona weinig goed. In een praatprogramma neemt een Argentijnse celebrity, een muzikant en komiek, het nog op voor zijn vriend. Hij viseert vooral de slechte bedoelingen van de maker(s) van de video, die je hoort roepen ‘nu filmen’ wanneer Maradona zijn bilpartij laat zien. En net op de Argentijnse vaderdag, afgelopen zondag, zijn de beelden op het internet gezet.

Mogelijk dateert de video uit de periode dat Maradona trainer was in Mexico, zo stelt Diego’s vriend. In 2019 was hij nog trainer van de tweedeklasser Dorados de Sinaloa, een stad en regio vooral bekend om zijn drugstrafiek, en vormde hij een koppel met Verónica.

Momenteel is Maradona trainer van Gimnasia De La Plata, dat dankzij het stilleggen van de Argentijnse competitie aan een mogelijke degradatie ontsnapte. Boca Juniors werd gekroond tot kampioen, niemand degradeerde.

