Pieter Loridon is furieus na match van Antwerp. En dat zal Facebook geweten hebben: "Moeten we in dit land écht alles normaal vinden?"

Bron: Facebook 0 Galicia Time-out Royal Antwerp FC werd eerder deze week uit de Croky Cup geknikkerd door KV Kortrijk. En die wedstrijd zindert nog na bij Pieter Loridon. De 45-jarige Antwerp-fan en ex-basketbalspeler zit niet zozeer met de 4-2-nederlaag van zijn favoriete ploeg in zijn maag, maar wel met het feit dat hij niet naar de wedstrijd mocht gaan kijken. Dat laat hij duidelijk merken in een uitgebreide Facebook-post.

De supporters van het stamnummer 1 gaan al heel het seizoen massaal naar uitwedstrijden. Maar de ploegen krijgen telkens meer aanvragen binnen dan dat er beschikbare tickets zijn. En daarom proberen de fans van Antwerp steevast (massaal) tickets voor de thuisvakken te pakken te krijgen. Kortrijk wilde dat, naar het voorbeeld van andere clubs, afgelopen week voorkomen door enkel tickets te verkopen aan geïdentificeerde abonnees en dat zint Loridon duidelijk niet.

"Ik ben het kotsbeu niet te kunnen gaan en staan en moeten we écht in dit alles tolererend land normaal gaan beginnen vinden?", vraagt Loridon zich af. "Wel ik wil het niet normaal vinden. Het zal ook zeker en vast te maken hebben met dat er nu al 3 dagen in Brussel ganse straten in brand gestoken worden of geplunderd worden en terwijl ze gewoon de dag erna los gelaten worden."

“Mijn zoon en ik mogen niet naar een voetbalmatch in Kortrijk omdat we van Antwerpen zijn. Ik kan het je niet uitleggen, zoon. Omdat er zware supporters tussen de Antwerp-supporters zitten? Ocharme dan als je hetzelfde gaat doen voor de nieuwe Belgen of buitenlanders in Brussel vandaag. Mogen die nergens meer naartoe dan? Ik begrijp het niet meer. Oké als we übertolerant willen zijn. Oké, maar discrimineer de eigen bevolking niet! Kan er gelijkheid zijn in alle richtingen? Mag ik met mijn zoon gaan en staan waar ik wil?”

Foto Benny Proot Pieter Loridon en Annick Devriendt.