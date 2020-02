Pianist Clinton Mata: “Als ik mijn vingers niet goed gezet krijg, word ik zot” (en dat blijkt ook) Redactie

20 februari 2020

09u35 0

Clinton Mata neemt het vanavond met Club Brugge op tegen Manchester United. Een cruciale clash, al beseft Mata ook wel dat er veel meer in het leven is dan voetbal. De piano bijvoorbeeld. “Het is niet evident met al die wedstrijden, maar ik volg les om piano te kunnen spelen”, zegt Mata in een uitgebreid interview. “Het ontspant me. Je denkt eens aan iets anders dan voetbal. (enthousiast) Eén van mijn favoriete liedjes is ‘Someone Like You’ van Adele. En ‘Hello’. Ik hou van die zachte melodieën. Voor het slapen gaan ­oefen ik soms nog. Úren aan een stuk kan ik blijven proberen. Als ik mijn vingers niet goed gezet krijg, word ik zot (dat blijkt ook in bovenstaande video, red.). (lachje) Het vergt ook zo veel energie, dat ik soms hoofdpijn krijg en mijn concentratie verdwijnt. Maar ik ben niet het type dat half werk wil ­leveren.”

Lees ook: Onderbelicht maar ó zo geliefd. Clinton Mata Pedro Lourenço (27): is een vat vol energie, met het hart op de juiste plaats en een eeuwige glimlach op z’n gezicht. “Mijn weg naar de top kan jongeren inspireren.” En meer: “Een rugzak van Louis Vuitton? Mama doet me dood”.