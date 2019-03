Philippe Gilbert heeft een nieuwe vriendin Redactie

12 maart 2019

08u04

Bron: Dag Allemaal 0

Sinds enkele maanden is er een nieuwe liefde in het leven van toprenner Philippe Gilbert (36). Dat maakte hij zelf bekend via Facebook. Ze heet Bettina Pesce, is 33 jaar en werkt in een callcenter in haar woonplaats, het Provencaalse dorpje Manosque. Ook zijn ex-vrouw Patricia Zeevaert, met wie hij twee zoontjes heeft, heeft een nieuwe levenspartner gevonden.