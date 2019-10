Petr Cech blinkt nu ook uit als ijshockeydoelman: man van de match bij debuut AB

14 oktober 2019

07u15 0 Time-out Leuk debuut voor Petr Cech (37). De voormalig doelman van Chelsea en Arsenal en huidig technisch adviseur van ‘The Blues’ werd in zijn eerste match als ijshockeydoelman verkozen tot man van de match. Hij was dé held in de shoot-outs met twee reddingen.

Wat doet een technisch adviseur van een Engelse topclub in zijn vrije tijd? In Petr Cech zijn geval: ijshockey. De Tsjech, die in zijn jeugd nog ijshockey speelde, is sinds vorige week aan de slag als doelman van Guildford Phoenix, dat uitkomt op het vierde niveau. “Ik had er nooit tijd voor als profvoetballer. Nu de kans krijgen om weer ijshockey te spelen is een droom die in vervulling gaat”, glimlacht hij.

Gisteren maakte hij zijn debuut tegen Swindon Wildcats. En dat werd een succes. De wedstrijd werd beslecht met shoot-outs, waarin Cech zich ontpopte tot de grote held. Met twee reddingen leidde hij zijn team naar de overwinning. Tot groot jolijt van de supporters en zijn ploegmaats.