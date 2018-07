Penaltyreeks blijft maar duren, dus doet AC Milan-coach Gattuso aan collega Mourinho opvallend voorstel LPB

26 juli 2018

Een penaltyreeks moest AC Milan en Manchester United scheiden op de International Champions Cup, een reeks vriendschappelijke duels tussen Europese topclubs in de VS. Maar dat duurde, en bleef maar duren. Liefst 26 strafschoppen waren er nodig voor Man United het laken met 9-8 naar zich toetrok. Gennaro Gattuso, coach van AC Milan, kreeg het er zodanig van op de heupen dat hij José Mourinho voorstelde om elk zelf een strafschop te trappen. Mourinho zag er de gein wel van in en omarmde zijn collega met een brede smile. Tot jolijt van het Amerikaanse publiek.

😂 Alors que la séance de tirs au but entre Milan et Manchester United s'éternisait, Gattuso a proposé à Mourinho d'aller en tirer un ! pic.twitter.com/YUMGApxQu8 beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link