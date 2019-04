Penaltymisser Agüero was volgens ‘Drake Curse’ geen toeval: ook Lukaku al bij de ‘slachtoffers’ DMM

10 april 2019

12u36 0 Time-out Wie denkt dat de penaltymisser van Sergio Agüero in de kwartfinales van de Champions League toeval was, moet eens te rade gaan op sociale media. Daar is sprake van een heuse vloek met rapper Drake in een hoofdrol. Want wie poseerde vorige maand voor een selfie met de Amerikaan? Juist, Sergio Agüero.

Als topsporter kom je dezer dagen best niet te dicht in de buurt van Drake. Sergio Agüero miste gisteren in de kwartfinales van de Champions League een belangrijke penalty tegen Tottenham. Geen goal en na de treffer van Son zelfs een nederlaag voor de Argentijn en Manchester City. Zeggen dat het aan Agüero’s selfie van met Drake lag, is misschien wat kort door de bocht, maar toch...

De ex-schoonzoon van Diego Maradona is lang niet de eerste met een ongelukkig resultaat na een foto met Drake. Ook andere grootheden uit de sport kunnen er van meespreken. Het lijstje is na dit weekend flink aangedikt. Drake ging op zijn tournee door Europa met een pak voetballers op de foto. En die lieten het de afgelopen dagen opvallend genoeg allemaal afweten.

De Amerikaan gaf op 10 maart een concert in de Manchester Arena. Het was daar dat Agüero een selfie nam met de rapper. Ook Jadon Sancho ging toen graag met Drake op de foto. De jongen aanvaller van Dortmund kreeg net als Agüero één maand na datum het deksel op de neus. Sancho ging afgelopen weekend met 5-0 de boot in bij Bayern. De titelambities van Dortmund kregen meteen een flinke knauw.

Voor Romelu Lukaku kwam de Drake Curse zelfs nog iets sneller. Onze landgenoot was ook één van de voetballers die halverwege maart met Drake op de foto ging. Lukaku verloor zijn eerstvolgende matchen met Manchester United tegen Wolverhampton en Watford. Voor United wordt het nog flink bikkelen om Champions League-voetbal.

Ook Aubameyang in het lijstje

Ook bij Arsenal zien ze hun spelers liefst niet te dicht in de buurt van Drake komen. De rapper stond de voorbije dagen in de Londense O2 Arena en daar ging Pierre-Emerick Aubameyang afgelopen weekend nog op de foto met de rapper. Toeval of niet, ook Aubameyang ging de eerstvolgende match de boot in met zijn club. De Gabonees kon de 1-0-nederlaag van Arsenal bij Everton niet verhinderen. De Gunners vielen door die nederlaag uit de top vier in Engeland en moeten zo nog vol aan de bak in de strijd om Champions League-voetbal.

Liverpool verliest titel in 2014 na selfie met Drake

Agüero, Aubameyang en Sancho zijn niet de enigen. In 2014 ging Daniel Sturridge uitgebreid op de foto met de Amerikaanse rapper. Liverpool stond op dat moment los aan de kop in de Premier League. De eerste titel sinds 1990 wenkte, maar de ploeg van Sturridge liet zich in de laatste rechte lijn de kaas van het brood eten door Manchester City.

Verder nog op het lijstje: Conor McGregor die na de steun van Drake in zijn UFC-kamp tegen Khabib Nurmagomedov verloor. Ook Serena Williams ging in 2015 verrassend onderuit in de halve finales van de US Open na een foto met Drake.

Vloek van Aaron Ramsey

Een heuse Drake Curse dus, die een beetje doet denken aan de vloek van de scorende Aaron Ramsey. Telkens wanneer de Welshman van Arsenal scoort is het voor de celebritywereld het hart vasthouden. Zo kwamen onder meer David Bowie, Nancy Reagan, Robin Williams, Whitney Houston, Osama Bin Laden en Steve Jobs te overlijden in de dagen na een goal van de middenvelder.

