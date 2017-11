Patrice Evra heeft het hélemaal verkorven bij Marseille-fans: "We willen je niet meer in onze kleuren zien. Rot op!" Manu Henry

21u42

Bron: Eigen berichtgeving/Eleven Sports 34 rv De Marseille-aanhang is niet mals voor Evra

Komt het ooit nog goed tussen Patrice Evra en Olympique Marseille? Afgaande op het spandoek dat de aanhang vandaag tevoorschijn toverde, is het antwoord: neen. De 36-jarige linksback werd eergisteren door de clubleiding al op non-actief gezet met onmiddellijke ingang. Aanleiding daarvoor was het wangedrag van de Fransman in de Europa League-wedstrijd bij het Portugese Vitoria Guimaraes. Evra ging na een woordenwisseling met een fan in de clinch en verkocht hem een karatetrap in het aangezicht. "Je dacht dat je groter was dan de club en zijn fans. We willen je niet meer in onze kleuren zien. Rot op", was vandaag de reactie in het Stade Vélodrome.

🇫🇷Duidelijke boodschap van de Marseille-fans aan @Evra :



"F*CK OFF!" pic.twitter.com/2CyPFSdF1P Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Lees ook: Marseille schorst trappende Evra met onmiddellijke ingang