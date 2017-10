Papegaai wijlen Michele Scarponi slaat zijn vleugels weer uit aan de zijde van voormalig ploegmaat DMM

Franky, de papegaai van wijlen Michele Scarponi, heeft zijn vleugels opnieuw uitgeslagen. De trouwe metgezel van de overleden Astana-renner klom tijdens een trainingsritje op de rug mee met Cofidis-renner Luis Ángel Maté. De Spanjaard is een voormalig teamgenoot van Scarponi en bezocht tussen twee wedstrijd door even de familie van de voormalige winnaar van de Ronde van Italië. Het ideale moment dus voor Franky om nog eens buiten te komen. "We missen onze vriend heel hard", aldus Maté. Scarponi kwam enkele maanden geleden tijdens een trainingstochtje om het leven na een aanrijding met een bestelwagen.

AFP

Photo News