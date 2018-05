Panini-chaos in Peru is compleet: er wordt gevochten om de stickers en politie valt binnen in illegale drukkerij Hans Op de Beeck

30 mei 2018

10u45 7 Time-out In Peru is de WK- en Panini-gekte compleet. Er wordt gevochten in de rijen die er ontstaan om de befaamde voetbalstickers te bemachtigen, een kandidate om burgemeester te worden geeft er gratis weg en de politie is in de hoofdstad Lima binnengevallen in een illegale drukkerij, waar duizenden nepprentjes en albums werden gedrukt.

Peru loopt storm voor het WK voetbal in Rusland. Voor het eerst sinds 1982 en het WK in Spanje zijn' La Blanquirroja' nog eens van de partij en dat zal Panini geweten hebben. De vraag naar prentjes is er zodanig groot dat het aanbod de vraag niet kan volgen, met vele ontevreden fans tot gevolg. In de eerste tien dagen dat Panini ze in Peru op de markt bracht, waren de 140 ton aan pakjes en de meer dan 10.000 boeken in amper 27 minuten verkocht. Ter vergelijking: vier jaar geleden voor het WK in Brazilië, toen Peru niet van de partij was, gingen er 'amper' 40 ton aan stickers over de toonbank. De leveranciers beloven snel meer stickers, maar de Peruvianen zijn zo gek op de prentjes dat er zelfs om gevochten wordt.

Betsy Cortegna, die kandidaat is om het Chorillos-district in de provincie Lima te leiden, dacht daar handig op in te spelen door via de sociale media stickerzakjes weg te geven in ruil voor stemmen. Maar dat wordt vooral op gemengde reacties onthaald. En ook valsspelers springen in de dans. In een clandestiene drukkerij werden zomaar eventjes dagelijks 6.000 prentjes gedrukt en zijn er 20.000 albums in beslag genomen. Goed voor een straatwaarde van meer dan 280.000 euro, zo stelt kolonel Segundo Mejia in de Peruaanse krant La Republica.

In Rusland speelt Peru tegen Denemarken, Frankrijk en Australië in groep C. Vannacht klopten de Peruvianen in een laatste oefenduel in eigen land Schotland in Lima alvast met 2-0. Voor Peru maakten Christian Cueva en oud-PSV'er Jefferson Farfán de doelpunten. Farfán speelde voor de verandering niet aan de rechterkant maar als centrale spits, de plek waar voorheen zijn goede vriend Paolo Guerrero stond. Die is echter geschorst wegens overtreding van de dopingregels. De ploeg van bondscoach Ricardo Gareca reist nu naar Europa waar nog wordt geoefend tegen Saoedi-Arabië en Zweden.

Meer over Peru

sportdiscipline

voetbal

sport