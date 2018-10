Pamela Anderson pakt uit met verrassende onthulling over Franse wereldkampioen: "Hij reist elke avond naar Parijs om met me te slapen" TLB

01 oktober 2018

18u36

Liefde is een werkwoord. Dat beseft de Franse voetballer - en wereldkampioen - Adil Rami (32) maar al te goed. Rami, die de kost verdient bij de Franse topclub Marseille, reist elke dag van de Zuid-Franse stad naar hoofdstad Parijs om de nacht door te brengen met zijn liefje. De volgende ochtend maakt hij dan de omgekeerde beweging. Niet héél verrassend, aangezien dat liefje naar de naam Pamela Anderson luistert. Of toch wel?

Afgelopen zomer verspreidde het nieuws over een breuk tussen Rami en Anderson zich immers als een lopend vuurtje. De 51-jarige Canadees-Amerikaanse actrice zou haar wereldkampioen na de Wereldbeker in Rusland een rode kaart onder de neus geduwd hebben, maar dat spreekt de rondborstige Baywatch-ster tegen in een gesprek met de Franse krant Le Parisien. Anderson onthult enkele details over haar - zeker bij onze zuiderburen - veelbesproken relatie met de ex-speler van onder meer Valencia, Sevilla en AC Milan.

Anderson neemt in Frankrijk weldra deel aan het programma Danse avec les stars en de actrice bereidt zich in Parijs voor op haar dansacts. En dat zal Rami geweten hebben, want volgens Anderson maakt de verdediger er een erezaak van om elke avond naast zijn geliefde in slaap te dommelen. Daarvoor moet hij wel wat overhebben, namelijk een dagelijkse reis heen en terug van Marseille naar de Franse hoofdstad. In vogelvlucht goed voor zo'n 1.500 kilometer.

Zelfde blessure

"Adil wil heel 'aanwezig' zijn in onze relatie", aldus Anderson in Le Parisien. "Hij komt elke avond naar Parijs om met mij te slapen en vertrekt dan de volgende ochtend vroeg naar Marseille om tijdig op de club te zijn voor de training. Adil heeft ook beloofd om zich zeker vrij te maken voor mijn eerste optreden in Danse avec les stars. Hij speelt momenteel toch niet, omdat hij tijdens een wedstrijd een blessure heeft opgelopen aan zijn rechterdij. En laat dat nu net de plaats zijn waar ik me ook licht geblesseerd heb. We hebben écht een connectie."

Bij L'Equipe zochten ze uit dat het verhaal van Anderson toch wel haalbaar is. De eerste TGV naar Marseille vertrekt elke weekdag om 6u07 vanuit het Gare de Lyon. Als Rami die trein haalt, dan arriveert hij om 9u40 in de Zuid-Franse stad. Ruim op tijd dus om de training van 11u te halen. Of Marseille-trainer Rudi Garcia echter zo tevreden zal zijn met de onthullingen van 'Pam', is nog maar de vraag...