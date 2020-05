Paars haar en slagroom in het gezicht: Vanaken en De Ketelaere zullen bezoek van populairste Belgische TikTokster niet snel vergeten Redactie

27 mei 2020

20u20 0

Opvallend bezoek voor Hans Vanaken en Charles De Ketelaere op het trainingscentrum van Club Brugge. De spelers van blauw-zwart kregen Céline Dept, de populairste TikTokster van België, en haar vriend Michiel Callebaut over de vloer. Het duo daagde de Bruggelingen uit voor enkele multibalchallenges. Het opzet was simpel: de verliezers van de uitdagingen werden gestraft. En aan die straffen ontsnapten de Bruggelingen niet. Zo bleef Vanaken achter met paarse coupe en kreeg De Ketelaere een goed gevuld bord met slagroom in z’n gezicht.

Bekijk het in bovenstaande video.

Opmerking: de opnames werden gemaakt voor de uitbraak van de coronacrisis.