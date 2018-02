Owngoal van de speeldag: comedy capers-doelpunt breekt Inter zuur op Manu Henry

18 februari 2018

't Was gisteren niet bepaald de avond van Internazionale. Het huidig nummer vier in de Italiaanse Serie A ging met 2-0 ten onder bij laagvlieger Genoa. Maar het is vooral de manier waarop die de wenkbrauwen doet fronsen. Zo luidde een bizar eigen doelpunt van Andrea Ranocchia het openingsdoelpunt in op slag van rust. Al viel de 30-jarige centrale verdediger daarin weinig te verwijten. Om het mes nog wat dieper in de wonde te duwen, legde uitgerekend voormalig Inter-aanvaller Goran Pandev op het uur de 2-0-eindstand vast.