Overal waar ze keken een schaars geklede dame: de vlucht die bende jonge voetballers niet snel zal vergeten TLB

29 januari 2018

16u53

Bron: L'Equipe 4 Time-out Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar de Vietnamese luchtvaartmaatschappij VietJet Air heeft dat wel gedaan. De lagekostenmaatschappij kreeg vorig jaar al een boete o mdat ze tijdens een vlucht vrouwen in bikini liet dansen in het vliegtuig. En laat dat nu net zijn wat VietJet opnieuw heeft gedaan, nota bene op een vliegtuig met allemaal jonge voetballers.

VietJet liet een tiental vrouwen in bikini paraderen door het gangpad tijdens een vlucht. De Vietnamese voetbalselectie van -23-jarigen keerde terug naar huis na een verloren interland tegen Oezbekistan en wist niet wat ze zag toen de dames plots begonnen te paraderen.

De beelden doken al snel op via de sociaalnetwerksites, zorgden voor een stortvloed aan kwade reacties en inmiddels excuseerde VietJet zich ook al. "Het was een geïmproviseerde actie. De verantwoordelijken zullen op het matje geroepen worden", klinkt het in een officieel communiqué.

Diễn Bikini trên chuyên cơ Vietjet Air đón U23 Việt Nam : Lỗi là ở ai? https://t.co/9lu3bTOUoK pic.twitter.com/2K2ViGGN6i Giải Trí Tổng Hợp(@ GalaxyRelax) link

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý VietJet vụ diễn bikini https://t.co/tIQ3Oo0T4a pic.twitter.com/O2V9ZKkuS1 Ngô Đức Hoang(@ NgcHoang1) link