Oudere broer Messi krijgt 2,5 jaar voorwaardelijk na vondst van schietklaar pistool in een met bloed besmeurde boot DMM

17 augustus 2018

09u46 0 Time-out Matias Messi, de oudere broer van FC Barcelona-ster Lionel Messi, is door een rechtbank in het Rosario veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar voor verboden wapendracht, zo vernam nieuwsagentschap AFP uit gerechtelijke bron.

Een enfant terrible komt in de beste families voor, en dus ook in die van de beste voetballer ter wereld. Terwijl Lionel Messi (31) alle voetbalrecords breekt, haalt zijn oudere broer Matias Messi (35) de headlines met autocrashes, verboden wapenbezit en een bizarre foto met drugshandelaars.

Op 30 november 2017 werd Matias Messi gered van een boot op een rivier in Rosario, de thuisstad van de Messi's, op zo'n driehonderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Buenos Aires. Op alle redacties in de wereld circuleert een foto van een met bloed besmeurde speedboot, in de haven van een visclub in de Argentijnse Parana-rivier. Verwonderlijk, zeker als de naam van de inzittende opduikt: Matias Messi, broer van... Hij had aan een lokale veiligheidsman gezegd dat hij stomweg een zandbank had geraakt.

Maar de politie vond na onderzoek in de boot ook een pistool kaliber .38, schietklaar geladen met zes kogels. En vanwaar al dat bloed? Matias Messi had er geen geldige uitleg voor. Het is het zoveelste incident met de politie en gerecht, of al de zoveelste keer dat hij met een onfrisse zaak de media haalt. Iets wat de oudste Messi nu 2,5 jaar voorwaardelijk oplevert. Matias Messi liep trouwens bij het gerecht al tegen de lamp voor verboden wapenzit. De eerste keer vond plaats eind 2015, toen er bij een controle een vuurwapen in de koffer van zijn wagen werd aangetroffen.