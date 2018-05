Opvallend: de ploegfoto's van Real van voor de CL-finales van 2017 en 2018 vertonen wel héél veel gelijkenissen TLB

28 mei 2018

00u11 1

Er zijn wel wat parallellen te trekken tussen de CL-finales van Real Madrid van vorig seizoen en dit jaar. De Madrilenen wonnen twee keer, trainer Zinédine Zidane stuurde twee keer exact hetzelfde elftal de wei in én dat elftal poseerde ook op nagenoeg dezelfde manier voor de ploegfoto's. De elf spelers namen zaterdag exact dezelfde plaats in als een jaar eerder en ze leunden zelfs grotendeels op dezelfde manier op elkaar, zo zag een opmerkzame twitteraar. Bijgeloof, toeval of een grapje van de CL-winnaars? Enkel de spelers kennen het antwoord...

Now,this is interesting 😳 pic.twitter.com/w7hDLH3DnL Abhi | 13 🏆(@ KroosEdition) link