Op het WK van de WAG's is België wel wereldkampioen dankzij finalezege van ex-Miss België tegen ex-Miss Côte d'Azur Redactie

15 juli 2018

07u00 4 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, zijn we in ons WK van de WAG’s een maand lang op zoek gegaan naar de knapste spelersvrouw- of vriendin.

De uiteindelijke winnares, die werd door de surfer van HLN.be bepaald. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gingen alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hadden gewonnen. Zo speelden Frankrijk en België de finale.

Frankrijk - België

Charlotte Pirroni trekt met een streepje voorsprong de finale in: zij won àl haar contests tot dusver. Met groot overwicht ook. Pirroni is een gewezen Miss Côte d'Azur en het lief van Marseille-aanvaller Florian Thauvin, ook vandaag in de échte finale tegen Kroatië bankzitter. Noémie Happart moest zich in de poulefase een keertje gewonnen geven, maar troefde in de knock-out fase toppers als de Colombiaanse Karin Jimenez, de Zweedse Maja Nilsson of de Zwitserse Leonita Lekaj af.

Het resultaat:

De Belgische revanche op de Fransen dankzij de vrouw van Yannick Carrasco is een feit. Happart wist 3.124 surfers te verleiden (58,9%) tegenover 2.183 voor Charlotte Pirroni. Proficiat Noémie!

Charlotte Pirroni:

Déjà un an aujourd'hui, plein de beaux souvenirs gravés en nous, une très belle expérience et de nouvelles rencontres... On souhaite bon courage à nos miss PACA @leannaferrero @juliacourtesoff pour leur préparation miss France 👍🏻 Et surtout on oublie pas le #telethon ce WE, on se mobilise 3637 💋❤️ #moiaussijedonne #telethon2015 Een foto die is geplaatst door null (@charlottepirroni) op 06 dec 2015 om 14:45 CET

Noémie Happart:

Visiting Durbuy today, one of my favorite place in Belgium 🇧🇪Nature (and food 😍) lovers heaven .. 🌱👩🏼‍🌾 #Belgium #Durbuy Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 14 jun 2018 om 20:55 CEST