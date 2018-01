Ook tijdens Blue Monday slaat Evra toe: "Ik probeer Fellaini te zijn, maar dan de sexy versie" MDB

Bron: Instagram 2 I know it’s a sexy #monday video but no dju dju allowed ☺️🔞oupsss😂😭😂 sorry @fellaini 😎I love this game ahahahahahah #ilovethisgame #sexy #funny #crazy #love #sunbathing #positivevibes Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 jan 2018 om 11:48 CET

Een nieuwe maandag, een nieuw filmpje van Patrice Evra. De 36-jarige Fransman maakt er al geruime tijd een gewoonte van om een positief filmpje via zijn Instagram de wereld in te sturen. Ook gisteren was dat het geval en omdat het Blue Monday was, pakte Evra uit met een bijzondere versie. Met een pruik op zingt hij mee op de tonen van Sexual Healing van Marving Gaye en sleurt hij er zelfs Marouane Fellaini bij. "Ik probeer Marouane Fellaini te zijn, maar dan de sexy versie. Sorry Marouane", klonk het met een kwinkslag.

