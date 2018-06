Ook ons WK van de WAG's, het enige WK voetbal waar Panama de finale kan spelen tegen Iran, wordt vandaag afgetrapt met openingsduel Redactie

14 juni 2018

07u00 4 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG's. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll helemaal onderaan dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep A: Rusland - Saoedi-Arabië

De openingsmatch van dit WK tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië mag op het veld weinig veelbelovend zijn, ook voor ons WK der WAG's is deze affiche als eerste contest geen cadeau. Terwijl er voor alle andere landen zich makkelijk prominente kandidates aandienden, was dat voor Saoedi-Arabië geen sinecure. In een land waar pas vanaf dit jaar vrouwen in stadions welkom zijn, was er gelukkig nog de partner van de Spaanse bondscoach Juan Antonio Pizzi: Carolina Reynoso. Pizzi (50) is een gewezen spits van onder andere FC Barcelona en ex-coach van Chili. Carolina en haar Juan Antonio zijn de trotse ouders van drie dochters (Tatiana, Agostina en Guillermina) en een zoon Nicolas. In 2003 openden ze samen een paardenwinkel in Barcelona. Carolina staat meteen voor de zware opdracht oog in oog te kijken met Inna Zhirkova, de vrouw van de Russische flankverdediger en ervaren rat Yuri Zhirkov. Hij speelde nog voor Chelsea en komt nu uit voor Sint-Petersburg. Inna (29) is moeder van twee, zoon Dmitry en dochter Milan, en werd in 2013 tot Miss Russia verkozen.

