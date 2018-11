Ook Mathieu van der Poel blijkt een bijgelovig trekje te hebben: “Ik zorg dat het altijd klopt” XC

19 november 2018

15u28

Bron: De Telegraaf 0 Time-out Dat heel wat topsporters bijgelovig zijn, is geen geheim. Maar ook Mathieu van der Poel heeft blijkbaar zijn trekjes. Zo vertelt hij in De Telegraaf.

“Ik weet niet of het mijn ergste gewoonte is, misschien meer een afwijking. Maar als ik train, moet ik altijd ronde getallen hebben”, luidt het bij de 23-jarige Nederlander. “Kom ik thuis en er staat 2 uur 58 op mijn klok, dan rijd ik nog een blokje om.”

“Het mag overigens ook in kilometers een rond getal zijn. Staan er 117 op mijn fietscomputer, dan moeten dat er 120 worden. Het is het één of het ander dat rond moet zijn. Ik weet niet wat er gebeurt als ik dat niet doe. Waarschijnlijk niks, maar dat komt niet voor, want ik zorg dat het altijd klopt.”

Daarnaast vertelde Van der Poel in De Telegraaf dat motorcrosser Jeffrey Herlings zijn favoriete sporter is. En met wie zou de Nederlander eens een dag willen ruilen? “Cristiano Ronaldo. ’t Zou leuk zijn om een wedstrijd voor Juventus te spelen. Ik wil ook wel zien in wat voor wereld hij leeft met al die luxe. Ik ben heel gelukkig met mijn eigen leven, maar het lijkt me bijzonder dat een dagje mee te maken.”