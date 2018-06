Ook in ons WK van de WAG's zijn de achtste finales bekend, met België tegen Colombia (en dit zijn vier van de topfavorieten) Redactie

29 juni 2018

11u16 3 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Hieronder het resultaat van de groepsfase én de acht contests in de achtste finales.

Achtste finales:

Zaterdag 30 juni

Charlotte Pirroni (Frankrijk) - Izabel Andrijanic (Kroatië)

Inna Zhirkova (Rusland) - Edurne Garcia (Spanje)

Zondag 1 juli

Cécile Benatia (Marokko) - Patrica Callero (Uruguay)

Antonella Roccuzzo (Argentinië) - Katrine Friis (Denemarken)

Maandag 2 juli

Leonita Lekaj (Zwitserland) - Andrea Duro (Mexico)

Angie Malca (Panama) - Anna Lewandowska (Polen)

Dinsdag 3 juli

Maja Nilsson (Zweden) - Natalija Ilic (Servië)

Karin Jimenez (Colombia) - Noémie Happart (België)