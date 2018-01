Ook in Australië gooit David Goffin hoge ogen, al was veelbesproken schone toch niet erg onder de indruk TLB

Bron: Eigen berichtgeving 9 rv/photonews/getty Bouchard lachte op Instagram met een volley van Goffin. Time-out België toonde zich eerder vandaag sterker dan Canada in de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams in Perth, in Australië. In het enkelspel klopte Elise Mertens Eugenie Bouchard (6-4 en 6-4), terwijl David Goffin veel te sterk was voor Vasek Pospisil (6-2 en 6-4). In het dubbelspel gingen onze landgenoten nipt onderuit, en daar had Bouchard -de laatste jaren veelbesproken omdat ze na een stormachtig carrièrebegin teruggevallen is naar plaats 83 van de Wereldranglijkst-redelijk veel plezier in.

Niet dat de 23-jarige schone zelf verdienste had aan de overwinning. Bouchard sukkelde tijdens haar partij tegen Mertens met een blessure en liet zich voor het dubbelspel vervangen door Maddison Inglis. Bouchard volgde de wedstrijd dan maar in haar hotelkamer en daar kon ze het niet laten om even te lachen met David Goffin.

De Belgische Sportman van het Jaar gooit ook in Perth hoge ogen. De Luikenaar trekt de lijn van vorig seizoen gewoon door en klopte 'Down Under' al onder meer de Duitse topper Alexander Zverev, maar echt onder de indruk leek Bouchard toch nog niet. Na een mindere volley van Goffin kon ze een lachje maar moeilijk onderdrukken.

Gelukkig zag Goffin zelf ook de humor van zijn actie in. Dat België, door het forfait van Bouchard, sowieso met 4-0 won, had daar misschien iets mee te maken. Door de overwinning van de Belgen (die aantreden in groep A) blijven ze in de running voor een plek in de finale van morgen. Om die te bereiken moet Duitsland vanavond verliezen tegen Australië, aangezien onze oosterburen maandagavond met 2-1 de betere waren in het duel met onze landgenoten.

Getty Images Bouchard sukkelde tijdens de partij tegen Mertens met een blessure.

