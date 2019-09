Ook Goffin gaat soms eens volledig los: Belgische nummer één showt dansmoves Redactie

16 september 2019

10u53 0

Ook de terughoudende David Goffin gaat soms eens volledig los. Op het trouwfeest van de Fransman Lucas Pouille, een goede vriend en collega-tennisser, ging de riem er even af. Pouille en diens landgenoot Gaël Monfils staken het vuur met enkele rake bewegingen aan de lont. Onze Belgische nummer één keek in eerste instantie toe, tot ook hij in de dance-battle werd betrokken. Hij pakte uit met een snake-move.

De Luikenaar heeft al enkele jaren een goede band met de Franse tennisser. Zo vierde Goffin onlangs nieuwjaar met Pouille en zijn kersverse echtgenote Clémence Bertrand.