Ook bij de beste basketballer ter wereld gaat het soms behoorlijk mis...

16u16

Eleven Sports De dunk van LeBron ging pijnlijk de mist in.

LeBron James won gisteren met zijn Cleveland Cavaliers met 119-109 tegen de Brooklyn Nets, maar heel goed zal de beste basketballer ter wereld ondanks zijn 33 punten toch niet geslapen hebben. De reden: die 33 punten hadden er eigenlijk altijd 35 moeten zijn. In het begin van de partij kon James ongehinderd naar de ring trekken, maar zijn dunk mislukte compleet. En tot overmaat van ramp moest de 32-jarige Amerikaan later in de wedstrijd nog gehecht worden in het aangezicht.