Ook Batshuayi, Lukaku en Witsel genieten van een welverdiende rust na het WK XC/SDD

19 juli 2018

09u06 7

Zingende Batshuayi amuseert zich (in bloot bovenlijf) in Los Angeles

Ook voor Michy Batshuayi mag de riem er na het WK even af. De Rode Duivel vertoeft momenteel in Los Angeles. En of ‘Batsman’ zich amuseert in de grootste stad van Californië. In bloot bovenlijf zingt hij het nummer ‘¿Cómo te llamas?’ van Jul, een rapper uit Marseille.

Time-out Lukaku ontspant in New York

Niet alleen Batshuayi trekt naar de VS, ook spitsbroeder Lukaku ontspant in het land van Donald Trump. Zij het wel helemaal aan de andere kant van de VS, in New York. De nummer 9 van de Rode Duivels is duidelijk op zijn gemak in de miljoenenstad, hij geniet er van de 'vibe' die er heerst.

Witsel geniet van wat tijd met zijn familie

De Chinese competitie is al een tijdje terug bezig, maar de Belgische nummer 6 mag eerst nog van wat welverdiende rust genieten na een lang WK.

Dat WK mag dan ondertussen al vijf dagen achter ons liggen, toch draagt de vrouw van Witsel, Rafaella, nog altijd vol trots de Belgische driekleur. Zo schrijft ze op haar instagram: "Het WK ligt achter ons, maar toch supporter ik nog voor België met dit pakje!"

Family time ❤️🙏🏽🧢 #AW #FamilyTime @r_babyberry Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 18 jul 2018 om 20:40 CEST

The world cup is behind us but still supporting Belgium with this suit from @combearzon made in ??? ... #russia (for sure 😁) with love 🖤💛❤ #wc2018 @axelwitsel28 Een foto die is geplaatst door null (@r_babyberry) op 18 jul 2018 om 20:01 CEST