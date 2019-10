Onvervalste ‘catfight’ in WAG-wereld: Coleen Rooney beschuldigt Rebekah Vardy ervan valse verhalen te verkopen ODBS

09 oktober 2019

14u02 0 Time-Out Het zit er bovenarms op tussen Coleen Rooney (33) en Rebekah Vardy. De vrouw van Wayne, tegenwoordig in de aanval van het Amerikaanse DC United, beschuldigt die van Leicester-spits Jamie Vardy ervan ‘fake news’ rond haar te verkopen aan tabloid ‘The Sun’. Dat stuurde ze via Twitter de wereld in, waarop Rebekah meteen terugsloeg. “Ik ben zwanger en momenteel op vakantie. Waarom zou ik zoiets doen?”

Zowaar eens een WAG-verhaal (Wives and Girlfriends, nvdr) waar ‘The Sun’ geen vette kluif aan heeft. Coleen Rooney bracht de bal aan het rollen. In een meteen fel bekeken twitterpost nagelde ze Rebekah Vardy aan de schandpaal. Rebekah is de vrouw van Jamie Vardy, Engels international en bij Leicester ploegmaat van Tielemans en Praet. “Jarenlang vertrouwde ik iemand en liet ik haar mijn privé-Instagrampagina volgen, alleen maar met als resultaat dat zij mijn verhalen doorverkocht aan ‘The Sun’. Er kwamen zo veel verhalen naar buiten rond mezelf, mijn vrienden en familie, zonder dat ik ervan wist of toestemming voor gegeven had. Ik heb er lang naar gezocht hoe dat kwam en kreeg uiteindelijk een vermoeden. Om dat te bewijzen, had ik een idee: ik blokkeerde iedereen die me privé volgde, op één account na. Waarop ik het voorbije half jaar enkele valse verhalen gepost heb, om te zien of ze ‘The Sun’ zouden halen. En jawel, het was van dat. Het verhaal over geslachtskeuze in Mexico, mijn comeback op televisie en de overstroming in mijn nieuw huis. Het was moeilijk om die te zien verschijnen zonder dat ik me verdedigde, maar nu weet ik tenminste wie het lek is. Slechts één iemand zag die verhalen... Rebekah Vardy.”

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 Coleen Rooney(@ ColeenRoo) link

De reactie van ‘The Sun’ liet niet op zich wachten. Zij verwijderden meteen het meest recente verhaal over de overstroming. Ook snel erna: de reactie van Rebekah, die momenteel op vakantie is in Dubai. Zij ontkent. “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven. Ik heb hoegenaamd geen idee waarom Coleen me beschuldigt, zeker niet nu ik zwanger ben. Ik moet nu de hulp zoeken van een advocaat en zeker nu ik zwanger ben, kan ik die stress missen als kiespijn. Ik heb al contact gehad met Coleen en haar gevraagd waarom ze me niet gewoon even kon bellen om me dit te zeggen. Dan kon ik mijn paswoord veranderen om te zien of het zou stoppen. Want mijn Instagram is al dikwijls beheerd door onbekenden. Deze week nog bleek ik mensen te volgen waarvan ik nog nooit gehoord heb. Neen, nog nooit heb ik iets Coleen in de media gezegd, terwijl vele journalisten daar wel al achter vroegen. Waarom zou ik ook? Ik heb het geld echt niet nodig. Ik had je heel graag Coleen, maar nu heb je me echt kwaad gemaakt.”

Voorgeschiedenis

De twee hebben weliswaar al enige geschiedenis. in 2016, toen de Engelse nationale ploeg een heel slecht figuur op het EK sloeg en uitgeschakeld werd door IJsland, zou Rooney Vardy voor aanvang van dat toernooi gewaarschuwd hebben voor zijn vrouw. Volgens ‘The Times’ zei de ex-spits van Manchester United dat Rebekah niet voor te veel afleiding mocht zorgen met haar posts op sociale media.