Ongeziene woede op WK karting: Italiaan gooit voorbumper naar concurrent en ontketent massagevecht in pitstraat Redactie

04 oktober 2020

18u27 0 Time Out Luca Corberi, een 23-jarige Italiaan, heeft deze namiddag geprobeerd een van zijn concurrenten op het WK karting in het Italiaanse Lonato zwaar te verwonden. Corberi stond naast de baan met de voorbumper van z'n kart in de hand en wachtte geduldig op het moment om een van z'n concurrenten te viseren. Hij gooide de bumper richting de kart. Gelukkig ketste die af tegen de kleine bolide en kwam de voorbumper naast het circuit terecht.

Na de wedstrijd was de woede van Corberi lang niet bekoeld, want hij ging nog fysiek verhaal halen in de pitstraat. Ook zijn vader kwam erbij. Het leidde tot een heus gevecht.

Que le tire una pieza al kart en mitad de carrera es una animalada que no debería suceder nunca. Pero buscarle luego para pegarle e incluso el que parece el padre y también un mecánico (parece por la vestimenta) sí que es para vetarles de por vida.pic.twitter.com/QnYPk7eBMa Tomás Slafer(@ TSlafer) link