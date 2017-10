Ongezien: Nederlander solliciteert voor misser van het jaar (met fatale afloop tot gevolg) MH

16u38

Bron: ANP 0 rv

Een bizar moment, gistermiddag bij het duel in de Nederlandse Derde Divisie tussen Harkemase Boys en SV Capelle. De thuisploeg stond op een 2-0 voorsprong, waarna spits Dennis van Duinen de wedstrijd vroeg in de tweede helft in een beslissende plooi kon leggen. Hij produceerde echter een vreselijke misser (te zien vanaf minuut 3). Tot overmaat van ramp verloor Harkemese Boys de partij nog met 2-3.