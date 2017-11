Ongetwijfeld een primeur: in Japan steelt een aap de show net voor de aftrap Mike De Beck

19u24

De adelaar van Benfica die voor de thuiswedstrijd in het Estádio da Luz enkele rondjes cirkelt kennen we al, maar een aap die de show steelt in een voetbalstadion? Dat hebben we nog niet gezien. In de J League, de eerste klasse in Japan, was het van dat. Net voor de aftrap van de partij tussen Cerezo Osaka en Vissel Kobe (de club van Lukas Podolski) won een getrainde aap getooid in een outfit van Osaka de harten van de supporters. Het dier raakte het leer eerst enkele keren met zijn poot om nadien de bal aan de scheidsrechter te overhandigen. Enkel en alleen in Japan zeker?

Vestido con los colores del Cerezo Osaka, un mono le llevó la pelota al árbitro en la J League. #FútbolJaponés ❤️🇯🇵 pic.twitter.com/5P46lhmXTl En Una Baldosa(@ enunabaldosa) link