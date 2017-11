Ondertussen in Italië: Van Aert geniet van romantisch dineetje met vriendin Sarah Bart Audoore

11u47 0 BELGA Time-out De grote afwezige in Tabor is uiteraard Wout van Aert (23). De wereldkampioen past voor het EK en trok voor tien dagen naar Italië. Om het hoofd vrij te maken en te trainen.

Het zal in die volgorde gebeuren: eerst even de riem eraf en dan weer vol aan de bak. Van Aert en zijn vriendin Sarah begonnen hun Italiaanse stage met een dagje Firenze. 's Avonds mocht daar ook een lekker diner bij. "Ik weet niet of pasta en een glas wijn mijn problemen gaan oplossen, maar het gaat in ieder geval smaken", aldus de Kempenaar. "Ik denk dat deze stage me deugd zal doen: eens lekker eten, me een beetje amuseren met mijn vriendin, even weg van de drukte in België..." Máár, benadrukt Van Aert, "denk nu niet dat ik op vakantie ga."



Straks reist Van Aert door naar Lucca en vanaf dan zal de nadruk weer op het sportieve liggen. "Ik zal snel weer op de fiets zitten. Ook daar kijk ik naar uit: trainen op nieuwe wegen motiveert altijd. Ik ga wat bergop fietsen en werken aan mijn basisconditie. Ik hoop dat deze trip iets oplevert en dat ik met een fris kopje kan terugkomen."