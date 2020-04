Omstreden Russische topzwemster bewijst dat je geen water nodig hebt om te kunnen zwemmen CPG

18 april 2020

19u30 0 Zwemmen Ook zwemmers kunnen in quarantaine perfect hun conditie op peil houden, zo toont de Russische zwemster Yuliya Efimova in een opvallende video op Instagram. Meer dan een keukenaanrecht heeft ze niet nodig.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Russische zwemkampioene woont momenteel in de Verenigde Staten, waar net als in andere landen lockdownmaatregelen van kracht zijn. Zwemmen is niet meer aan de orde, tenzij je dat thuis kan doen. De 28-jarige Efimova bedacht daar een creatieve en vooral indrukwekkend oplossing voor, en daar heeft ze geen water voor nodig.

Met haar benen op het keukenaanrecht, en enkel haar voeten die worden vastgehouden, demonstreert de Russin hoe ze met een knap staaltje krachtwerk aan ‘luchtzwemmen’ doet. Nadien volgen ook nog een aantal oefeningen op de mat.

“Je hebt niet per se een zwembad nodig om te kunnen zwemmen”, haalt ze aan op Instagram. “Natuurlijk is het een heel ander gevoel zonder water, maar met de juiste oefeningen kun je de verschillende zwemslagen alsnog inoefenen. Zo lijkt het toch alsof je aan het zwemmen bent. Ik blijf alvast in vorm.”

Efimova staat niet alleen gekend om haar sportieve prestaties - met onder meer zes wereldtitels schoolslag en drie olympische medailles op haar palmares. De Russin testte in 2014 positief op het gebruik van doping. Een schorsing van zestien maanden was het resultaat.