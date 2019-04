Olympique Marseille slaat gewiekst terug naar Pamela Anderson, die hun benefietavond in colère had verlaten ODBS

25 april 2019

17u24 0 Time-Out Veel mooi volk dinsdagavond op het ‘Gala Om Fondation’, een benefietavond van Olympique Marseille om hulpbehoevende jongeren in de regio financieel te ondersteunen. Onder de 330 aanwezigen ook de Amerikaanse celebrity Pamela Anderson (52), die samen is met voetballer Adil Rami. Alleen ontstak de gewezen actrice in een colère, toen er ook geld naar de heropbouw van de Notre-Dame kathedraal bleek te gaan. In een reactie slaat de voetbalclub slinks terug.

NBA-shirts van Stephen Curry en Kevin Durant, petjes van NFL-legende Tom Brady en Lewis Hamilton, de Franse wereldkampioenen die persoonlijke objecten aan de veiling hadden geschonken: de ingezamelde som klokte op het eind van de avond af op 439.760 euro. De benefiet had ook nog een verrassing in huis, toen er met een gitaar van Bruce Springsteen nog een speciaal lot bleek te bestaan. De verkoop van die gitaar ging niet naar de jongeren die het moeilijk hebben in Marseille, maar naar de heropbouw van de Parijse kathedraal Notre-Dame. Frank McCourt, de Amerikaanse eigenaar van Marseille, legde daar 100.000 euro voor neer.

Maar dat laatste was alles behalve naar de zin van Pamela Anderson. De partner van Marseille-verdediger Adil Rami vond het niet kunnen dat er nog geld ging naar de kathedraal, in plaats van naar de jongeren. “Er is hier bijna twee keer zoveel betaald voor een magnifieke gitaar dan dat er geld is ingezameld voor de kinderen”, klaagde ze de situatie aan op Twitter. “Ik was geweldig ontgoocheld en kwaad. In die mate dat ik Adil gevraagd heb om meteen te kunnen vertrekken. De kinderen kunnen die 100.000 euro toch veel meer gebruiken dan een kerk die al op meer dan een miljard kan rekenen? Dat maakt voor hen een wezenlijk verschil. Ik hoop dat ze dit nog herbekijken.”

In een artikel op hun officiële site sloeg Marseille gevat terug richting de gewezen ‘Baywatch’-ster. “Het bedrag dat ingezameld is voor de sociale acties van l’OM in de stad en regio bedraagt drie keer zo veel dan dat er verzameld is voor Notre-Dame. De club wil bij deze alle genereuze schenkers hartelijk bedanken - waartoe mevrouw Pamela Anderson niet behoort.

Rami en Anderson, die zich wel geregeld inzet voor dierenrechten, leerden elkaar kennen tijdens de Grand Prix F1 van Monaco in 2017. Geen eenvoudige combinatie: Rami (33), die eerder dit jaar nog naar buiten kwam met een sportieve burn-out na het WK (“Zelfs de geur van het gras kon ik niet meer hebben”), heeft twee zoontjes uit een vorige relatie, terwijl Anderson tot drie keer toe getrouwd is en twee zoons heeft met haar eerste echtgenoot Tommy Lee. Toen Rami naar verluidt met huwelijksplannen op de proppen kwam eind vorig jaar, gingen de twee even uit elkaar. Om elkaar in het voorjaar dan toch terug te vinden. Rami kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen met Frankrijk, maar kwam op het WK geen minuut in actie.